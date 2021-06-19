Для ребенка пропавшей в Мексике екатеринбурженки найден опекун

Жительница Екатеринбурга после очередного поста в Instagram исчезла бесследно и с октября больше не выходила на связь. В причастности к её пропаже или возможной гибели подозревали мужа Вадима Рожкова, к которому девушка и отправилась в Пуэрто-Вальярта, чтобы оформить все документы на ребенка. Однако во время поисков россиянки выяснилось, что Вадим Рожков скончался при невыясненных осбтоятельствах. Трёхлетний пары всё это время находился у социальной службы США.
Сын Вадима Рожкова и Елены Толстобровой имеет американское гражданство. На опекунство претендовали пять сторон: мать Елены, его дядя, две семьи из США и одна из Мексики, желающие усыновить малыша. 16 июня суд Сент-Луиса выбрал опекуном ребёнка его дядю.
Посмотрите на это глазами мальчика. Где ему будет лучше? Простите за цинизм, но, сколько бабушке осталось? А дальше куда мальчику, снова в США? Начинать все с начала, отметил юрист Александр Шумилов, который через конференцсвязь представлял интересы матери Елены в вопросе об опекунстве.
Шумилов также отметил, что при условии дядиной опеки была договорённость о гарантиях встречи бабушки с внуком: несколько раз в год опекун обязался привозить ребёнка к ней или же оплачивать матери Елены дорогу и проживание в США.
Несмотря на новость о смерти муже Елены, полученной от его родственников, никаких документов в действительности подтверждавших его гибель предоставлено не было. Подробности случившегося с бизнесменом также не уточняются. На данный момент в России возбуждено уголовное дело о похищении Толстобровой и её сына, но это лишь формальность, так как девушка всё ещё остаётся пропавшей без вести.
Напомним, что после пропажи Елены Толстобровой, мать пыталась связаться с её мужем и его родственниками, однако те не выходили на связь. Вадим Рожков объяснял соседям, что жена уехала в Россию, хотя до этого в полиции заявлял, что та взяла деньги и бросила сына.