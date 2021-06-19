Для ребенка пропавшей в Мексике екатеринбурженки найден опекун

Жительница Екатеринбурга после очередного поста в Instagram исчезла бесследно и с октября больше не выходила на связь. В причастности к её пропаже или возможной гибели подозревали мужа Вадима Рожкова, к которому девушка и отправилась в Пуэрто-Вальярта, чтобы оформить все документы на ребенка. Однако во время поисков россиянки выяснилось, что Вадим Рожков скончался при невыясненных осбтоятельствах. Трёхлетний пары всё это время находился у социальной службы США.