Похищение ликера и медведь-танцор из заповедника. Итоги дня в Свердловской области

В Висимском заповеднике медведь-танцор с 2014 года попадает на видеокамеру. Он появляется у одного и того же дерева и устраивает танец вокруг своей «чесальной ели». В 2021 году камера зафиксировала его 31 мая, а специалисты назвали медведя Ферапонтом. Теперь сотрудники делятся видеоматериалами, а ролики с медведем становятся популярными в сети.