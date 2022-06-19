Лауреаты литературной премии Бажова названы в Екатеринбурге

Премия вручена уже в двадцать третий раз. В 1999 году ее учредителями выступили отделение Союза писателей России по городу Екатеринбургу и научно-культурный фонд Тимофеева. Тогда была поставлена задача почтить память выдающегося уральского сказителя Павла Бажова и отмечать достижения современных писателей. Этими задачами организаторы руководствуются и сегодня.
В 2022 году в премии приняло участие 3,5 тысячи авторов со всей России и из-за рубежа. В номинации «Поэзия» первенствовал Василий Струж из Серпухова, в номинации «Публицистика» - Александр Титков из Ставропольского края, в номинации «Польза дела» - Александр Кофман из ДНР и Александра Федосова из Свердловской области.
Один из организаторов премии, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко сообщил о планах дополнения премии драматургической номинацией, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.