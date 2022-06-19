Лауреаты литературной премии Бажова названы в Екатеринбурге

Лауреаты литературной премии Бажова названы в Екатеринбурге
Лауреаты литературной премии Бажова названы в Екатеринбурге
Сегодня, 16:15ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Победители ежегодной Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова объявлены в Екатеринбурге.

Премия вручена уже в двадцать третий раз. В 1999 году ее учредителями выступили отделение Союза писателей России по городу Екатеринбургу и научно-культурный фонд Тимофеева. Тогда была поставлена задача почтить память выдающегося уральского сказителя Павла Бажова и отмечать достижения современных писателей. Этими задачами организаторы руководствуются и сегодня.

В 2022 году в премии приняло участие 3,5 тысячи авторов со всей России и из-за рубежа. В номинации «Поэзия» первенствовал Василий Струж из Серпухова, в номинации «Публицистика» - Александр Титков из Ставропольского края, в номинации «Польза дела» - Александр Кофман из ДНР и Александра Федосова из Свердловской области.

Один из организаторов премии, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко сообщил о планах дополнения премии драматургической номинацией, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
писательтеатрлитературажюрипремияноминацияпрозаЕкатеринбургПавел Бажовпоэзия #2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы