Лауреаты литературной премии Бажова названы в Екатеринбурге

Премия вручена уже в двадцать третий раз. В 1999 году ее учредителями выступили отделение Союза писателей России по городу Екатеринбургу и научно-культурный фонд Тимофеева. Тогда была поставлена задача почтить память выдающегося уральского сказителя Павла Бажова и отмечать достижения современных писателей. Этими задачами организаторы руководствуются и сегодня.