Мальчик из Верхней Туры стал победителем международного инклюзивного фестиваля

Проходящий в Свердловской области фестиваль в этом году объединил участников из 22 стран. В его рамках творческие люди, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируют свои таланты, а выступления участников оценивает компетентное жюри.
Финал масштабного мероприятия состоялся в выставочном комплексе в Екатеринбурге. Лучшим было признано выступление 10-летнего Ивана Собенина из Верхней Туры, выразительно исполнившего пушкинское стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий...». Школьник награжден поездкой в Москву на съемки шоу «Уральские пельмени», сообщает «Четвертый Канал».