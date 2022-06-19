Мальчик из Верхней Туры стал победителем международного инклюзивного фестиваля

Мальчик из Верхней Туры стал победителем международного инклюзивного фестиваля
Мальчик из Верхней Туры стал победителем международного инклюзивного фестиваля
Сегодня, 19:32ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Десятилетний Иван Собенин из Верхней Туры победил на международном инклюзивном фестивале имени Пушкина.

Проходящий в Свердловской области фестиваль в этом году объединил участников из 22 стран. В его рамках творческие люди, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируют свои таланты, а выступления участников оценивает компетентное жюри.

Финал масштабного мероприятия состоялся в выставочном комплексе в Екатеринбурге. Лучшим было признано выступление 10-летнего Ивана Собенина из Верхней Туры, выразительно исполнившего пушкинское стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий...». Школьник награжден поездкой в Москву на съемки шоу «Уральские пельмени», сообщает «Четвертый Канал».

Сюжеты:
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