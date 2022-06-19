Свердловчанин обвинил ветеринара в гибели собаки

Иную версию событий излагает ветврач. Согласно его рассказу, 15 июня он приехал на вызов в село Кадниково Сысертского района. Хозяина пса на месте не было, за питомцем смотрел его сосед. Пожилая собака находилась в плохом состоянии. Врач купировал симптомы, однако не получил согласия на продолжение оказания помощи в стационарных условиях. На дом его также больше не вызывали, передает Е1 слова медика.