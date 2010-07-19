Аномально жаркая погода установилась по обе стороны Атлантического океана
19 июля 2010, 09:44ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минувший месяц оказался самым жарким июнем в США за всю историю наблюдений за погодой. В июле в России также установлены новые температурные рекорды.
Июнь 2010 г. обновил температурные рекорды не только в Америке, но и во многих других странах. В июле в России также установлены рекордные температуры. Минувшая суббота оказалась самым теплым 17 июля с 1951 года. В Москве термометры показали +35°С, что на 1,3 градуса выше рекорда 60-летней давности, передает "Утро.ru".
Согласно официальному прогнозу Росгидромета, аномально жаркая погода сохранится на всей территории Центрального федерального округа до 22 июля.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей