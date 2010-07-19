Генеральный директор Холдинга МРСК посетил нижнетагильские электрические сети
В ходе рабочей поездки на Урал генеральный директор Холдинга МРСК Николай Швец посетил одно из шести производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» Нижнетагильские электрические сети.
Это старейшее электросетевое предприятие на Среднем Урале отмечает в этом году 77 лет со дня образования. Сегодня общая площадь обслуживания свыше 25 тысяч квадратных километров. В зоне ответственности Нижнетагильских электрических сетей находятся Уралвагонзавод, НТМК и Высокогорский ГОК. Объем электроэнергии, транспортируемой данным производственным отделением, составляет 30 процентов от всей электроэнергии, потребляемой в Свердловской области.
Николай Швец ознакомился с территорией производственной базы, и рассказал о предпринимаемых мерах по повышению эффективности, а также встретился со специалистами производственно-диспетчерской службы предприятия, сообщает пресс-служба НТЭС.
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