Генеральный директор Холдинга МРСК посетил нижнетагильские электрические сети

Это старейшее электросетевое предприятие на Среднем Урале отмечает в этом году 77 лет со дня образования. Сегодня общая площадь обслуживания свыше 25 тысяч квадратных километров. В зоне ответственности Нижнетагильских электрических сетей находятся Уралвагонзавод, НТМК и Высокогорский ГОК. Объем электроэнергии, транспортируемой данным производственным отделением, составляет 30 процентов от всей электроэнергии, потребляемой в Свердловской области.