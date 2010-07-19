Госдума запретит торговлю сигаретами в ларьках
Законопроект по борьбе с курением Госдума рассмотрит во время осенней сессии. Согласно законопроекту, розничная продажа сигарет в городах будет осуществляться в стационарных объектах с торговой площадью не менее 50 кв. м, обеспеченных сигнализацией и сейфами для хранения денег.
Прилавки с сигаретами должны будут располагаться на расстоянии не менее10 м от кассы. Газета «РБК daily» отмечает, что новым требованиям не удовлетворяют не только киоски и ларьки, но и магазины «шаговой доступности». Эксперты уверены, что в случае принятия закона мелкие точки, продающие сейчас до 75% от общего объема сигарет в России, лишатся права на табачную торговлю.
Сами разработчики закона утверждают, что введение подобных норм ограничит продажу сигарет несовершеннолетним, так как в киосках и ларьках проблематично отследить соблюдение закона.
Эксперты табачного рынка уверены, что именно сети инициировали внесение в законопроект жестких ограничений по местам розничной продажи табачных изделий.
По данным «РБК daily», крупные магазины уже готовятся к росту табачной прибыли. Так, X5 Retail Group вместо продажи сигарет на кассах, открывает в своих «Перекрестках» целые табачные отделы.