Госдума запретит торговлю сигаретами в ларьках

Прилавки с сигаретами должны будут располагаться на расстоянии не менее10 м от кассы. Газета «РБК daily» отмечает, что новым требованиям не удовлетворяют не только киоски и ларьки, но и магазины «шаговой доступности». Эксперты уверены, что в случае принятия закона мелкие точки, продающие сейчас до 75% от общего объема сигарет в России, лишатся права на табачную торговлю.