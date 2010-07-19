Храм в г. Нижний Тагил, построенный при поддержке НТМК, передан в собственность епархии
19 июля 2010, 16:19ОбществоОльга
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19 июля в Нижнем Тагиле состоялась торжественная церемония передачи храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского Екатеринбургской епархии.
Как сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ, договор о безвозмездной передаче храма подписали Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и Управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев в присутствии главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой.
По условиям договора, ОАО "НТМК" безвозмездно передает в пользование епархии комплекс зданий и сооружений храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского.
Владыка Викентий выразил благодарность руководству НТМК. "Этот храм востребован, много людей стали его прихожанами и они благодарны НТМК за то, что могут посещать уникальный прекрасно оформленный храм".
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