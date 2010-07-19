Храм в г. Нижний Тагил, построенный при поддержке НТМК, передан в собственность епархии

Как сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ, договор о безвозмездной передаче храма подписали Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и Управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев в присутствии главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой.

По условиям договора, ОАО "НТМК" безвозмездно передает в пользование епархии комплекс зданий и сооружений храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского.