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Храм в г. Нижний Тагил, построенный при поддержке НТМК, передан в собственность епархии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Храм в г. Нижний Тагил, построенный при поддержке НТМК, передан в собственность епархии

19 июля 2010, 16:19ОбществоОльга
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