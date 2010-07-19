МБР может конкурировать с ведущими западными поставщиками
19 июля 2010, 17:53ОбществоОльга
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Мобильная буровая установка МБР, которую Уралвагонзавод представил на выставке «Оборона и защита 2010», может конкурировать с ведущими западными поставщиками.
Такое мнение, как передает пресс-служба УВЗ, высказал представитель одной из потенциальных компаний-заказчиков – «Роснефти» - Владимир Плеханов. Он также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с корпорацией по этому направлению.
Как сообщил генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко, при разработке установки учитывались задачи, для решения которых ее будет использовать потребитель. В частности, установка потребуется при ремонте скважин. Олег Сиенко также отметил, что в ходе «Обороны и защиты 2010» было проведено множество переговоров и заключены несколько соглашений о намерениях. Прорыва по контрактам ожидает и Уралвагонзавод.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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