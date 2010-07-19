Межрегиональные туристические маршруты создадут на Урале

Как сообщил ИТАР-ТАСС заместитель министра культуры и туризма Свердловской области Олег Губкин, уже подписаны протоколы об открытии маршрутов. Маршрут «Река Чусовая» предполагает сплав туристов по реке, протекающей по территориям Свердловской, Тюменской области и Пермского края.