Межрегиональные туристические маршруты создадут на Урале
19 июля 2010, 17:21ОбществоОльга
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Свердловская, Тюменская области и Пермский край договорились о создании межрегиональных туристических маршрутов «Чусовая России» и «По следам Ермака».
Как сообщил ИТАР-ТАСС заместитель министра культуры и туризма Свердловской области Олег Губкин, уже подписаны протоколы об открытии маршрутов. Маршрут «Река Чусовая» предполагает сплав туристов по реке, протекающей по территориям Свердловской, Тюменской области и Пермского края.
«По следам Ермака» - маршрут, в рамках которого туристы смогут на снегоходах, квадрациклах или санях пройти по пути Ермака, стремившегося завоевать Сибирь.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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