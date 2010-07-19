МПК «Модуль» в Нижнем Тагиле теперь производит сыр

Уже сегодня на прилавках фирменных магазинов комплекса можно найти плавленый сыр в ванночках и колбасный сыр в батончиках. В скором времени новая продукция «Модуля» появится и в других торговых точках. Для их производства используются только натуральные ингредиенты. Оба новых продукта сертифицированы. По словам генерального директора комплекса Сергея Косоваа, различные тесты и дегустации показали высокое качество сыров от «Модуля».

При разработке рецептов технологам МПК «Модуль» удалось воссоздать вкус сыра, который с детства знаком каждому. У плавленого сыра – сливочный. А у колбасного – классический вкус копченого сыра. Ассортимент вкусов плавленого сыра будет расширяться, заверил Сергей Косов. У сыров «Модуля» есть еще одно преимущество по сравнению с соседями по прилавку. Поскольку производитель местный, то и продукция поступает в магазины свежей. К тому же в состав сыров не входят консерванты.