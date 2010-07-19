МПК «Модуль» в Нижнем Тагиле теперь производит сыр
Сыр со вкусом, знакомым с детства, - новую продукцию представил тагильчанам МПК «Модуль».
Уже сегодня на прилавках фирменных магазинов комплекса можно найти плавленый сыр в ванночках и колбасный сыр в батончиках. В скором времени новая продукция «Модуля» появится и в других торговых точках. Для их производства используются только натуральные ингредиенты. Оба новых продукта сертифицированы. По словам генерального директора комплекса Сергея Косоваа, различные тесты и дегустации показали высокое качество сыров от «Модуля».
При разработке рецептов технологам МПК «Модуль» удалось воссоздать вкус сыра, который с детства знаком каждому. У плавленого сыра – сливочный. А у колбасного – классический вкус копченого сыра. Ассортимент вкусов плавленого сыра будет расширяться, заверил Сергей Косов. У сыров «Модуля» есть еще одно преимущество по сравнению с соседями по прилавку. Поскольку производитель местный, то и продукция поступает в магазины свежей. К тому же в состав сыров не входят консерванты.
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