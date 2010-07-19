На дне моря нашли шампанское 200-летней выдержки
19 июля 2010, 17:16ОбществоОльга
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Около 30 бутылок шампанского более чем 200-летней выдержки нашла на дне Балтийского моря группа шведских дайверов.
Уникальная находка обнаружена на месте затонувшего судна недалеко от Аландских островов. Предполагается, что игристый напиток, произведенный в 1780-х годах, был частью груза, предназначенного для России, передает Associated Press. Специалисты отмечают, что шампанское хранилось в совершенных условиях - в темноте и при постоянной холодной температуре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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