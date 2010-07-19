На дне моря нашли шампанское 200-летней выдержки

Уникальная находка обнаружена на месте затонувшего судна недалеко от Аландских островов. Предполагается, что игристый напиток, произведенный в 1780-х годах, был частью груза, предназначенного для России, передает Associated Press. Специалисты отмечают, что шампанское хранилось в совершенных условиях - в темноте и при постоянной холодной температуре.