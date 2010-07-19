На сайте Следственного комитета при Прокуратуре РФ открылась Интернет-приемная

Там открылась Интернет-приемная. Она предназначена для оперативного получения обращений граждан в электронной форме. Для сотрудников СКП электронное послание считается одним из способов подачи обращений граждан в адрес Следственного комитета.

Буквально первые часы работы сайта показали, что самый посещаемый раздел - "Блог председателя Следственного комитета". В нем посетители смогут обсуждать самые важные вопросы деятельности ведомства.

Кроме того, реализован мультимединый контент, благодаря которому посетители смогут просматривать фото и видеоматериалы о расследовании уголовных дел, а также о проведении других мероприятий.

Адрес интернет-приемной - http://www.sledcomproc.ru/internet-reception/