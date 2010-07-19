На Среднем Урале проходят Дни памяти Святых Царственных Страстотерпцев

16-го июля до 20 часов в нижнем храме Храма-на-Крови служилось ВсенощноеБдение, а затем в верхнем храме с 23 часов и до 3.30 утра Божественнаялитургия. Крестный ход от Храма-на-крови до Ганиной ямы, где находится мужской монастырь в честь царственных страстотерпцев, начался в 3.30. Участниками Крестного хода стали 50 тыс. человек со всей России. Путь длиной 20 км. они преодолели за 3 часа.