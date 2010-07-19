На востоке Индии столкнулись два поезда
19 июля 2010, 08:44ОбществоОльга
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Катастрофа произошла нпримерно в 2 часа ночи по местному времени (около 03:50 мск). В результате погибли не менее 49 человек.
"Мы полагаем, что это конечное число", - сообщил представитель местных властей Саумитра Мохан. Еще около 100 человек получили ранения.
Власти исключают возможность теракта. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за того, что машинист проигнорировал сигнал, запрещавший движение. Полностью смяты два пассажирских и грузовой вагон. Удар бы такой силы, что у одного из них сбита крыша, которая отлетела далеко в сторону, сообщает NEWSru.com.
Разбитые пассажирские вагоны, как сообщается, были предназначены для пассажиров с самыми дешевыми билетами. Как правило, в Индии они всегда забиты до отказа.
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