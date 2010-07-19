На востоке Индии столкнулись два поезда

"Мы полагаем, что это конечное число", - сообщил представитель местных властей Саумитра Мохан. Еще около 100 человек получили ранения.

Власти исключают возможность теракта. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за того, что машинист проигнорировал сигнал, запрещавший движение. Полностью смяты два пассажирских и грузовой вагон. Удар бы такой силы, что у одного из них сбита крыша, которая отлетела далеко в сторону, сообщает NEWSru.com.