"Оборона и защита - 2010" завершилась

"Выставка не только состоялась, но наращивает обороты, - цитирует e1.ru заместителя председателя правительства Свердловской области, министра промышленности и науки Александра Петрова. - В этом году в мероприятиях приняли участие более 250-и предприятий, а также представители почти сорока иностранных государств. Сейчас идет подготовка к выставке вооружений и боеприпасов, которая состоится в следующем году. Помимо сухопутной техники там будет представлена и авиационная составляющая".

Как было отмечено на пресс-конференции, которая прошла в последний день выставки, все задачи, поставленные перед «Обороной и защитой – 2010» были выполнены в полном объеме. В форуме приняли участие 252 предприятия из 30 регионов России. На выставке представлены более 2200 образцов техники и экспонатов. Живой интерес вызвала «Оборона и защита – 2010» у иностранных гостей. Ее посетили 227 представителей из 37 государств (в 2008 году – делегации прислали только 22 страны).

На выставке была представлена военная и дорожно-строительная техника. На открытии гости увидели ракетную установку "Катюша", знаменитый танк Т-34, а также танк Т-90С, который выпускает УВЗ.

Вторая часть демонстрационного показа была полностью посвящена действиям служб МЧС России в различных ситуациях. Согласно разработанной программе, спасатели с помощью вертолета вытаскивали из воды терпящих бедствие рыбаков, извлекали водителя из искореженного после дорожной аварии автомобиля, эвакуировали пострадавших из огня во время демонстрации совместных с пожарными действий при тушении возгорания в условиях городской застройки, сообщает e1.ru.