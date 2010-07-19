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"Оборона и защита - 2010" завершилась
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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"Оборона и защита - 2010" завершилась

19 июля 2010, 08:11ОбществоОльга
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