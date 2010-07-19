Олег Сиенко: Престиж выставки в Нижнем Тагиле нужно поднимать

По его словам, 10 лет выставка на полигоне Старатель осуществляла свое становление. А теперь пришло время поднимать ее престиж и политическую привлекательность. Для этого необходимо создать определенную инфраструктуру, улучшить сервис и модернизировать полигон.

Также идет работа над созданием регионального аэродрома, который, кроме того, станет реальным вкладом в экономику региона. Генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко заявил, что программа реконструкции полигона уже существует. Предполагается создать новые трассы, оборудовать трибуны. В следующем году на выставке будет введен дополнительный корпус и площадка перед ним.

По мнению заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Юрия Зибарева, реорганизации полигона, а значит и поднятию престижа выставки, в следующем году должно поспособствовать то, что УВЗ планирует провести на полигоне юбилейные мероприятия.