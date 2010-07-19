Первая в Свердловской области «клиника, дружественная к молодежи» открыта в Первоуральске
19 июля 2010, 08:57ОбществоОльга
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Идеология нового лечебно-профилактического учреждения заключается в особом подходе к оказанию помощи подросткам и молодежи — через понимание их проблем, совместный поиск путей изменения поведения и сохранения здоровья.
Об этом сообщает АПИ. «Клиника, дружественная к молодежи» появилась в рамках реализации профилактических программ Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Это первое подобное лечебно-профилактическое учреждение на территории Свердловской области.
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