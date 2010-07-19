Проект ВУЗ-банка «Стажер» демонстрирует успех

Напомним, в рамках проекта ВУЗ-банк набирает менеджеров по работе склиентами.Менеджером может стать любой человек с активной жизненной позицией, с желанием работать и зарабатывать.

Предложение подразумевает гибкий график работы, а также возможность хорошо трудоустроиться – стажеры, демонстрирующие успешные результаты в привлечении клиентов, зачисляются в штат банка.