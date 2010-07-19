Проект ВУЗ-банка «Стажер» демонстрирует успех
19 июля 2010, 22:00ОбществоСергей Демидов
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Проект ВУЗ-банка «Стажер» можно смело назвать успешным. Около 40% заявок на услуги банка для малого и среднего бизнеса – плоды работы менеджеров-стажеров.
Напомним, в рамках проекта ВУЗ-банк набирает менеджеров по работе склиентами.Менеджером может стать любой человек с активной жизненной позицией, с желанием работать и зарабатывать.
Предложение подразумевает гибкий график работы, а также возможность хорошо трудоустроиться – стажеры, демонстрирующие успешные результаты в привлечении клиентов, зачисляются в штат банка.
Проект реализуется во всех городах присутствия ВУЗ-банка и не только способствует развитию банка, позволяет найти ценных сотрудников и растить из них настоящих профессионалов, но и является одним из направлений социальной политики финансового учреждения – обеспечивает рынок трударабочими местами.
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