Руководство Уралвагонзавода ждет отзывов военных о новой боевой машине

Впрочем, Олег Сиенко не конкретизировал модель танка и называл его «новой тактической боевой машиной». Также гендиректор УВЗ не уточнил, когда состоится открытая, рекламная демонстрация машины.

Он рассказал, что новый танк был создан за 5 месяцев, в нем учтены все пожелания военных. Новая машина – оптимально по соотношению цены, надежности, качества и простоты в управлении.

Кстати, именно простоте в управлении уделено особое внимание. В рядах российской армии служат зачастую неподготовленные люди, считает Олег Сиенко. Эта проблема также характерна для многих стран, куда УВЗ экспортирует свои танки, к примеру, для Индии.

В новой машине управление огневыми системами осуществляется двумя джойстиками. Его под силу освоить любому. Также в несколько раз улучшены целенаведение и целеулавливание. По словам Олега Сиенко, сейчас ожидается, какую оценку дадут танку военные, есть ли возможность продвижения машины и ее постановка на вооружение.