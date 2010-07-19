Создание пунктов охраны порядка в Нижнем Тагиле – пока только мечта
19 июля 2010, 17:57ОбществоОльга
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У администрации города существует проект по созданию в определенных точках города пунктов охраны порядка, на которых были бы задействованы сотрудники милиции и частных охранных предприятий. Однако проблем у реализации такой задумки очень много, рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.
По его словам, одна из главных помех – законодательство. Правовой статус сотрудника ЧОПа или дружинника сейчас не определен. Работники частных охранных предприятий – гражданские лица. И законом не предусмотрено их участие в охране порядка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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