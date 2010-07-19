В г. Нижний Тагил построят завод по производству метанола

В строительство будет вложено 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает Информационно-аналитический портал JustMedia. По его словам губернатора Александра Мишарина, предприятие станет основой для создания химического кластера в Нижнем Тагиле и позволит улучшить экологическое состояние в регионе.