Жаркая погода вернется на Средний Урал во второй половине недели
19 июля 2010, 17:10ОбществоОльга
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В регион поступит теплый воздух из Европейской части России.
Как сообщается на сайте Свердловского Гидрометцентра, уже в среду и четверг дневные температуры будут близки к 30-градусной отметке, а в выходные "перешагнут" ее. Дождей нам пока не обещают, отмечает Город ФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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