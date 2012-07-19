До конца июля Пенсионный фонд ждет работодателей и бухгалтеров на обучающие семинары
Как сообщает пресс-служба Управления Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе, отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам страхователям необходимо будет предоставить до 15 августа. На сегодняшний день отчитались только 23% страхователей.
Тем не менее, чтобы все было сделано в срок, Нижнетагильское Управление Пенсионного фонда проводит обучающие семинары для работодателей и бухгалтеров. Они будут проходить до конца июля по средам в 15:00 и пятницам в 14:00. Тагильчан будут обучать работе в соответствующих документах, а также пользованию сетью Интернет.
ПФР подчеркивает, что электронный документооборот позволяет работать на высоком уровне, оперативно, непосредственно со своего рабочего места.
Каждый человек, не только работодатель, имеет банковскую карту. С помощью дебетовой карты можно легко оплачивать покупки и счета. Если вас интересуют дебетовые карты, можете обратиться за информацией на сайт http://www.moskb.ru/private/cards/debet/. Здесь профессионалы расскажут все о платежных картах.
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