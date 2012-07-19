До конца июля Пенсионный фонд ждет работодателей и бухгалтеров на обучающие семинары

Тем не менее, чтобы все было сделано в срок, Нижнетагильское Управление Пенсионного фонда проводит обучающие семинары для работодателей и бухгалтеров. Они будут проходить до конца июля по средам в 15:00 и пятницам в 14:00. Тагильчан будут обучать работе в соответствующих документах, а также пользованию сетью Интернет.