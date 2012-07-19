Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Добросовестные автовладельцы могут не проходить техосмотр
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Добросовестные автовладельцы могут не проходить техосмотр

19 июля 2012, 18:05ОбществоSirGray
Читайте
также
Что делать, если вы заблудились в лесу?
Бизнесу нельзя давать деньги! Почему?
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Вьетнам и День чтения