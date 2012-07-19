Добросовестные автовладельцы могут не проходить техосмотр

На смену указанному документу придет карта прохождения ТО у специалистов сертификационных центров, что закончили специальные курсы «Эксперт по техническому контролю».

Вступает одобренный Госдумой закон с того дня, когда будет официально опубликован. Также спустя 10 дней со дня публикации официального документа уже по новым правилам будут выдаваться полисы ОСАГО.

Отмечено также, что будут приниматься наравне с диагностической картой и талоны техосмотра автомобиля для заключения договоров ОСАГО вплоть до 01 августа 2015 года.

Диагностическая карта

Таким образом, законодатели избавили владельцев, которые добросовестно, регулярно проходят техническое обслуживание автомобилей, от необходимости прохождения дублирующей процедуры. Если же владелец желает самостоятельно убедиться в исправности своего «железного друга», он может отправиться на СТО и проверить исправность авто у специалиста, что прошел обучение «Диагностика автомобилей».

Закон гласит, что карта должна в обязательном порядке содержать информацию о соответствии или несоответствии правилам безопасности транспортного средства. Если же карта свидетельствует, что транспортное средство может эксплуатироваться, обязательно в ней должен указываться и срок действия. Если же, напротив, транспортное средство использовано быть не может (не соответствует требованиям безопасности) и об этом свидетельствует диагностическая карта, в списке должна быть указана исчерпывающая информация о выявленных неисправностях. Карта заверяется тем техническим экспертом, который проверял автомобиль. При возникновении необходимости пройти повышение квалификации «Перевозка опасных грузов», это всегда можно сделать на специальных курсах.

Что же касается диагностической карты, то она будет оформлена в двух экземплярах - письменных, а одном – электронном. Один экземпляр карты остается у оператора техосмотра, а другой выдается автовладельцу, в единую автоматизированную информационную систему отправляется электронная версия документа, храниться которая будет пять лет. Если карта владельцем автомобиля будет утеряна, ее дубликат можно будет получить у любого оператора техосмотра.