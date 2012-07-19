Перебои электроэнергии, свалившиеся деревья, потопы и даже падающие карнизы – последствия грозы в Нижнем Тагиле

В итоге разрушений не сильно много, но все же есть явные последствия грозы. Во-первых, упало несколько деревьев: на ул. Строителей, на 101-й дороге, на остановке «Площадь славы». Кроме того, оборвало ветки, которые к утру хаотично были разбросаны по дорогам. Однако уже сейчас очевидцы заметили, как возле ГДДЮТ работает специальная машина по утилизации упавших веток. Почти все они крупного размера, а спецтехника устроена так, чтобы перерубать ветви для дальнейшей удобной погрузки и транспортировки.

TagilCity.ru также сообщили, что не работает светофор на перекрестке проспектов Ленина – Мира. Вероятно, это связано с перебоями в электропитании. При этом машины сами вынуждены разбираться, кто проедет, а кто подождет, поскольку на перекрестке сотрудников ГИБДД не было.

На сайт в вечернее время стали приходить жалобы, что на новой дороге возле КРЦ «Россия» получился небольшой потоп, заливший не один пешеходный переход. Людям приходилось буквально проходить по реке, чтобы очутиться на другой стороне улицы. По всей видимости, проблема опять связана с ливневками, которые либо закатали, либо повредили.

Еще один нестандартный случай, произошедший вчера по вине природы – летающие карнизы. Как сообщил нам пользователь TagilCity.ru, прямо перед ним на землю грохнулся металлический карниз. Произошло это на улице Строителей.

Жители микрорайона Алтайка стали свидетелями пожара совсем недалеко от жилых домов. К сожалению, снимки сделать не удалось, однако, как утверждают очевидцы, было видно и огонь, и дым столбом, площадь пожара была немаленькой. В то же время в МЧС информацию не потдвердили, по их словам, никаких сообщений о пожарах на том участке не было.

Таким образом, закончилась очередная гроза в Нижнем Тагиле, благо без жертв и физически пострадавших. Будем надеяться, что впредь природа будет еще более гуманна.