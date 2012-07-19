«По городу закрыты киоски с тагильским мороженым, почему, ведь на улице жара?» - тагильчане

Как выяснилось, такая ситуация характерна только для двухкиосков, которые находятся по адресам ул. Садовая, 2 и по той же улице около дома38.

Киоски запустили недавно, сейчас проходит согласование.Нужно утвердить и с ГАИ, и Администрацией, а время летнее, многие в отпусках.Но в целом по городу все наши киоски работают директор ООО «Нижнетагильскийхолодильник».

Как пояснили TagilCity.ru, сейчасдовольно сложно обстоят дела с кадрами, на все киоски сменщиков не хватает. В связис этим какой-либо из них может не работать один день в неделю. Это, какправило, суббота, либо воскресенье, либо понедельник. Если в киоске всего одинпродавец, он, конечно, имеет право на отдых. Однако проблема решаема, будуткадры, будет ежедневная работа.