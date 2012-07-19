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«По городу закрыты киоски с тагильским мороженым, почему, ведь на улице жара?» - тагильчане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«По городу закрыты киоски с тагильским мороженым, почему, ведь на улице жара?» - тагильчане

19 июля 2012, 14:15Общество
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