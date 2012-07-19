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Скандальный пляж на реке Иса теперь войдет в маршрут заключительного объезда администрацией как благоустроенная территория
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скандальный пляж на реке Иса теперь войдет в маршрут заключительного объезда администрацией как благоустроенная территория

19 июля 2012, 15:20Общество
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