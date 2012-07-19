Скандальный пляж на реке Иса теперь войдет в маршрут заключительного объезда администрацией как благоустроенная территория

Если говорить вкратце, то строительство пляжа на Исинском водоеме былонезаконным. Об этом сообщила природоохранная прокуратура Нижнего Тагила. В томместе нельзя было вести вырубку леса, поскольку это приведет к нарушениям влесной экосистеме. Однако пляж работает, чему крайне рада вторая половинагорода. По их словам, в городе стало одним местом, где можно действительнохорошо отдохнуть, больше.

Развитие сюжета сложно было предположить. С одной стороны, пляж моглизакрыть и заново засадить его деревьями. С другой стороны, люди активно высказывалисьза продолжение работы пляжа.

Однако на днях прошло заседание при Администрациигорода, где обсуждались вопросы, касаемые Дня города в Нижнем Тагиле. Насовещании был проработан маршрут заключительных объездов, и в Дзержинскомрайоне новый пляж покажут как благоустроенную территорию. Таким образом, озакрытии новой зоны отдыха речь не идет точно. Ущерб зоне Исинского водохранилища станет понятен,вероятно, по прошествии некоторого времени.