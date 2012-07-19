Скандальный пляж на реке Иса теперь войдет в маршрут заключительного объезда администрацией как благоустроенная территория
Еще недавно появившийся пляж на Иван-озеро поделил город на две половины. TagilCity.ru публиковал материал, где представил обе точки зрения на новую зону отдыха.
Если говорить вкратце, то строительство пляжа на Исинском водоеме былонезаконным. Об этом сообщила природоохранная прокуратура Нижнего Тагила. В томместе нельзя было вести вырубку леса, поскольку это приведет к нарушениям влесной экосистеме. Однако пляж работает, чему крайне рада вторая половинагорода. По их словам, в городе стало одним местом, где можно действительнохорошо отдохнуть, больше.
Развитие сюжета сложно было предположить. С одной стороны, пляж моглизакрыть и заново засадить его деревьями. С другой стороны, люди активно высказывалисьза продолжение работы пляжа.
Однако на днях прошло заседание при Администрациигорода, где обсуждались вопросы, касаемые Дня города в Нижнем Тагиле. Насовещании был проработан маршрут заключительных объездов, и в Дзержинскомрайоне новый пляж покажут как благоустроенную территорию. Таким образом, озакрытии новой зоны отдыха речь не идет точно. Ущерб зоне Исинского водохранилища станет понятен,вероятно, по прошествии некоторого времени.
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