«Тагил без ям» предлагает писать коллективную заявку в Минтранс для решения проблем на дороге Черноисточинск – Нижний Тагил
TagilCity.ru публиковал материал о ямах на дороге из Черноисточинска в сторону Нижнего Тагила, где люди постоянно пробивают колеса машин. Новость вызвала широкий общественный резонанс, в комментариях отписывались пострадавшие, которые подтверждали, что проблемы на той дороге не решаются, площадь ям только растет.
Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал TagilСity.ru, что данная дорога обслуживается не тагильскими подразделениями, а представителями из области. Таким образом, если тагильчане хотят, чтобы проблема была решена, нужно выходить за рамки местного уровня.
Никита Чапурин предлагает писать коллективную заявку в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Для осуществления идеи необходимо на почту mail@tagil.bezyam.ru отправлять свои жалобы и контакты. В итоге будет создана совокупная заявка, которую нельзя будет проигнорировать. Высока вероятность, что дыры залатают, и проблема будет решена.
Чем больше подобных заявок будет подано, тем быстрее сможет отреагировать администрация на сложившуюся ситуацию. А на данный момент по этой дороге ездить опасно, если не для здоровья, то для вашего транспорта, будь то мотоцикл или автомобиль, например hyundai solaris, запчасти к которому стоят весьма и весьма недешево. В принципе, как и любая другая запчасть от другой иномарки.
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