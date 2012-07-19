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«Тагил без ям» предлагает писать коллективную заявку в Минтранс для решения проблем на дороге Черноисточинск – Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагил без ям» предлагает писать коллективную заявку в Минтранс для решения проблем на дороге Черноисточинск – Нижний Тагил

19 июля 2012, 10:55Общество
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