«Тагил без ям» предлагает писать коллективную заявку в Минтранс для решения проблем на дороге Черноисточинск – Нижний Тагил

Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал TagilСity.ru, что данная дорога обслуживается не тагильскими подразделениями, а представителями из области. Таким образом, если тагильчане хотят, чтобы проблема была решена, нужно выходить за рамки местного уровня.

Никита Чапурин предлагает писать коллективную заявку в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Для осуществления идеи необходимо на почту mail@tagil.bezyam.ru отправлять свои жалобы и контакты. В итоге будет создана совокупная заявка, которую нельзя будет проигнорировать. Высока вероятность, что дыры залатают, и проблема будет решена.

Чем больше подобных заявок будет подано, тем быстрее сможет отреагировать администрация на сложившуюся ситуацию. А на данный момент по этой дороге ездить опасно, если не для здоровья, то для вашего транспорта, будь то мотоцикл или автомобиль, например hyundai solaris, запчасти к которому стоят весьма и весьма недешево. В принципе, как и любая другая запчасть от другой иномарки.