Вредные выбросы в атмосферу возросли на 20 тысяч тонн. Больше всего досталось Тагилу

Как сообщили в Свердловскстате, в целом по области с начала года в атмосферу малыми, средними и крупными предприятиями выброшено 562 тысячи тонн загрязняющих веществ, в том числе 434 тысяч тонн газообразных и жидких и 128 тысяч тонн твердых. И если в Екатеринбурге ситуация ничуть не изменилась (за полгода выбросы составили 11 тысяч тонн, как и годом ранее), то в областных промышленных центрах наблюдается всплеск загрязнения.

Лидером по количеству выбросов остается Асбест, включая поселки Рефтинский и Малышева: за 6 месяцев 2012 года в воздух выброшено 164 тысячи тонн отходов, за аналогичный период прошлого года цифра составляла 158 тысяч тонн. На 10 тысяч тонн больше вредных веществ попало в воздух в Нижнем Тагиле: за полгода 2011 года загрязнений набралось на 55 тысяч тонн, в 2012-ом – 65 тысяч тонн. На 9 тысяч тонн увеличили выборы предприятия Каменска-Уральского, за полгода в воздух попало 29 тысяч тонн.