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Вредные выбросы в атмосферу возросли на 20 тысяч тонн. Больше всего досталось Тагилу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вредные выбросы в атмосферу возросли на 20 тысяч тонн. Больше всего досталось Тагилу

19 июля 2012, 13:40ОбществоЕвгения
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