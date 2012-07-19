За круглым столом обсудили проблему большого количества бродячих животных в городе

Также за круглым столом оказались и заинтересованные лица: председатель общества защиты животных «ЗооМир» Лисина Мария, руководитель приюта «4 с хвостиком», представитель ветеринарной службы Наталья Хвостова и заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Леонид Мартюшев.

Отказываться от проблемы никак нельзя, я готов поддержать зоозащитников и принять участие в решении данной проблемы. Основной задачей ставлю определение нормативно правовой базы в области содержания и жестокого обращения с животными, так как одна из основных проблем - это безнаказанность граждан за халатное отношение к животным, -- говорит Леонид Мартюшев.

Итак, за время мероприятия участники смогли обсудить несколько острых проблем и наметить действия для решения проблемы бездомных животных. Пришли к общему мнению: помогать действующему приюту «4 с хвостиком», создать еще один действующий приют на муниципальном уровне, провести программу «Стерилизация», разработанную Марией Лисиной и определить план действий общества «ЗооМир» на ближайшее будущее. Однако, основным результатом стало создание нормативно-правовой базы по отношению к животным и их владельцам.