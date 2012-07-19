Жилой дом на «Муринских прудах» будет доведен до ума, обманутые дольщики Тагила скоро получат новые квартиры

Дом этот начали строить еще 2005 году, вот только незаконно. Площадка компании-застройщику ООО «Домостроительная компания» досталась без торгов, и в 2010 году договор аренды был расторгнут по иску прокуратуры Свердловской области. К тому времени дом был готов уже на 60 %, в строительство вложилось уже большое число дольщиков.

Теперь новым домом занимается компания ЗАО «Жилдорипотека», сейчас проверяется проектно-сметная документация, а уже в августе на площадке начнет работать строительная техника. В отношении ООО «Домостроительная компания» сейчас ведутся проверки.

Это единственный проблемный объект в Нижнем Тагиле, завершение строительства которого с нетерпением ожидают обманутые дольщики. С полной уверенностью могу заявить, что ничто не помешает закончить все работы на строительной площадке уже в текущем году и передать дольщикам ключи от их квартир подчеркнул Дмитрий Нисковских, советник председателя правительства Свердловской области.