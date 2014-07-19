Microsoft сократит до 18 тысяч сотрудников

В числе уволенных будут 12,5 тыс. работников фабрик и специалистов, говорится в сообщении компании. Ожидается, что реструктуризация штата будет завершено к 30 июня 2015 года. Связанные с этим издержки составят $1,1-1,6 млрд. Увольнения связаны с процессом интеграции приобретенного Microsoft мобильного подразделения Nokia.

О том, что Microsoft планирует сокращения, было известно ранее, однако точные цифры не сообщались.

Сообщалось, что увольнения коснутся прежде всего именно сотрудников мобильного подразделения Nokia, а также пересекающихся с ним направлений Microsoft.

На данный момент крупнейшим сокращением штата в истории Microsoft является реструктуризация 2009 года, затронувшая 5,8 тыс. рабочих мест.