Microsoft сократит до 18 тысяч сотрудников
Microsoft Corp. планирует в течение следующего года уволить до 18 тысяч сотрудников, что составляет 14% штата, сообщает Bloomberg. Таким образом, сокращение станет самым масштабным в истории компании.
В числе уволенных будут 12,5 тыс. работников фабрик и специалистов, говорится в сообщении компании. Ожидается, что реструктуризация штата будет завершено к 30 июня 2015 года. Связанные с этим издержки составят $1,1-1,6 млрд. Увольнения связаны с процессом интеграции приобретенного Microsoft мобильного подразделения Nokia.
О том, что Microsoft планирует сокращения, было известно ранее, однако точные цифры не сообщались.
Сообщалось, что увольнения коснутся прежде всего именно сотрудников мобильного подразделения Nokia, а также пересекающихся с ним направлений Microsoft.
На данный момент крупнейшим сокращением штата в истории Microsoft является реструктуризация 2009 года, затронувшая 5,8 тыс. рабочих мест.
Microsoft завершила покупку мобильного бизнеса Nokia за $7,5 млрд 25 апреля. По состоянию на 5 июня штат Microsoft насчитывал 127 тыс. 104 сотрудника, в том числе 30 тыс. перешедших на работу из Nokia.
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