Акция! Получи крем бесплатно!
19 июля 2017, 11:10Обществоoffice@tagilcity.ru
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При покупке товара на сумму от 3000 рублей вы получаете крем гидрофобного действия в подарок! При покупке средства Ника-4 (5 литров) крем гидрофильного действия вы получаете в...
При покупке товара на сумму от 3000 рублей вы получаете крем гидрофобного действия в подарок!
При покупке средства Ника-4 (5 литров) крем гидрофильного действия вы получаете в подарок!
Акция продлится, пока подарки есть в наличии!
Бесплатная доставка:
Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую сумму - доставка бесплатно!
Бесплатная доставка действует для всех жителей Екатеринбурга, сделавших заказ от 1000 рублей!
Бесплатная доставка действует для всех жителей Москвы, сделавших заказ от 3000 рублей!
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