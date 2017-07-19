Опасное дерево было спилено после обращения жителей частного сектора Нижнего Тагила в администрацию: берёза могла упасть в любой момент (ФОТО)

Аварийное дерево стояло возле дома №16 А по улице Соревнования в частном секторе на ГГМ. Жители домов по соседству опасались, что дерево может упасть во время сильного ветра или грозы. Береза могла повредить провода электроснабжения, упасть на постройку или на человека. Самостоятельно жителям улицы Соревнования не представлялось возможным устранить опасность. Для этого нужна была работа профессионалов.

28 июня прошла встреча представителей администрации города с жителями ул.Соревнования. В числе прочих наболевших вопросов, предметом обсуждения стала и сломанная береза.

Жители улицы собрали 47 подписей за ликвидацию аварийного дерева и направили письмо в городскую администрацию. Проблема была взята под контроль кандидатом в депутаты по 12 избирательному округу Галиной Масликовой.

19 июля аварийная береза была спилена силами рабочих МУП «ТДС». В работах задействовали автовышку. Дерево было необходимо освободить от кроны, а затем, по частям произвести спил. Сотрудники МУП быстро и аккуратно провели работы.

Частный сектор - часть городской инфраструктуры. Благоустройство придомовых территорий – одна из ключевых задач на ближайшее время пояснила Галина Масликова, советник мэра города Нижний Тагил.

Сегодня Галина Масликова серьезно занимается благоустройством дворов. Жители уже делились с ней своими бедами. Многие территории стали преображаться буквально на глазах.