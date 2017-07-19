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Опасное дерево было спилено после обращения жителей частного сектора Нижнего Тагила в администрацию: берёза могла упасть в любой момент (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опасное дерево было спилено после обращения жителей частного сектора Нижнего Тагила в администрацию: берёза могла упасть в любой момент (ФОТО)

19 июля 2017, 17:15ОбществоИрина Анисимова
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