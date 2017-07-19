Оригинальные указатели появятся близ исторических мест Нижнего Тагила

Директор музея ИЗО Марина Агеева заявила, что проведение мероприятия стало доброй традицией. В нынешнем году из более чем 30 заявок было отобрано 8 работ. Предложения об участии поступили из России и Казахстана, передает пресс-служба мэрии города.

Все скульптуры будут выполнять роль навигаций по городу. К примеру, творец Александр Иванов создает знак для Лисьей горы в виде лисицы. Скульптор Андрей Барахвостов создаст композицию, «указывающую» на музей-завод. Еще одна фигура – юный разносчик газет – вероятно, станет символом газеты «Тагильский рабочий».

В этом году художники будут работать с разными техниками и материалами. Сущность нашего края, по словам Александра Иванова, определяют два материала – камень и металл.

Замглавы по социальной политике Валерий Суров выразил благодарность участникам за работу над улучшением ландшафта Нижнего Тагила. Тагильчане могут лично наблюдать за тем, что происходит на площадке симпозиума благодаря он-лайн дневнику на сайте музея ИЗО.