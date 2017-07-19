Жителям Староуткинска отказали в компенсации ущерба от урагана
19 июля 2017, 10:00Общество
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Администрация Староуткинска Свердловской области отказала жителям в получении единовременного пособия в качестве компенсации за ущерб, причиненный ураганом 3 июня.
По официальным данным, в населенном пункте от урагана пострадало 80 домов. На данный момент по 143 заявлениям выплаты произведены. Однако 44 обратившимся в компенсации отказали.
Ситуацию под контроль взял лично прокурор Шалинского района, он побывал на месте и обещал разобраться по каждому факту отказа, пишет «Интерфакс».
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