Зоозащитница из Нижнего Тагила обвиняет ветеринара в оскорблении чувств во время приема

Несколько дней назад жительница Нижнего Тагила нашла кошку. Со слов женщины, животное было в очень тяжелом состоянии.

Нашли кошечку. Она умирала прямо посреди центральной набережной у фонтана. Не смогли пройти мимо, взяли к себе, чтобы выходить вспоминает девушка.

Сердобольная тагильчанка по имени Виктория взяла животное домой, чтобы вылечить. Для консультации выбрала клинику «Динго» на ул. Садовой,60 в Нижнем Тагиле.

На следующий день повезли кошку в ветклинику. Из всех работающих в субботу утром, решили ехать в «Динго» на Садовой улице продолжила рассказ тагильчанка.

Посетители оплатили прием, зашли в кабинет, где их встретил доктор. По описанию Виктории, это был мужчина приблизительно 40 лет, с короткой стрижкой и в очках. Врач-ветеринар спросил, зачем подобрали кошку. Он пояснил, что животное могло спокойно умереть и не мучиться.

Прием начал с прочтения нам нотаций, мол, зачем вы ее вообще взяли, умерло бы животное спокойно. А потом вообще сказал: вот лежит на дороге сбитая собака, никто ее не трогает, нет же, нужно ее взять и привезти сюда, как будто мы обязаны их лечить передаёт слова возмущения ветеринара Виктория.

Несмотря на недовольство, доктор все-таки осмотрел кошку и выписал лекарственные препараты. Но добавил, что лучше было бы усыпить несчастное животное.

После услышанного мы были в шоке конечно же. После осмотра он опять добавил, что не тратили бы мы деньги, а проще бы усыпили кошку, никому она не нужна. Сказал, что вот у него дома нет домашних животных, и ему хорошо пожаловалась девушка в группе «Черный список Нижнего Тагила» с социальной сети ВКонтакте.

Ветдоктор, в свою очередь, считает, что не был не прав в ситуации с кошкой. С редакцией TagilCity.ru он поделился своими впечатлениями от приема.

Факт обращения данного пациента в госпиталь был. Помощь животному была оказана согласно прейскуранту и желанию владельца оплачивать услуги. Ветеринарные услуги, согласно законодательству Российской Федерации, являются платными. Владельцем животного был зарегистрирован молодой человек. Откуда неуемные фантазии со стороны девушки, которая не была на приеме, нам не известны рассказал Игорь Абрамов, ветеринарный врач из госпиталя «Динго».

В клинике с владельца кошки взяли 200 рублей за прием ветеринара, согласно прейскуранту цен. От лечения кошки владелец отказался, о чем доктор указал в истории болезни животного.

Животное находилось в тяжелом состоянии. Молодой человек оплатил 200 рублей за прием. От проведения расширенной диагностики и лечения владелец отказался, чем, кстати, подверг больное животное опасности отметил в разговоре с TagilCity.ru доктор.

Ветеринар считает, что действия девушки, поведавшей редакции TagilCity.ru историю посещения ветеринарной клиники, попадают под действие статьи УК РФ и намерен обратиться в правоохранительные органы.

Действия данной особы попадают под статью УК РФ – «клевета». На основании ее комментариев мы обратимся в правоохранительные органы резюмировал Игорь Абрамов.