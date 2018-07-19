Два литра воды в руки: жители Североуральска ограничены в потреблении воды

Жители Североуральска три дня ограничены в потреблении питьевой воды после обвала на реке Калья и попадания грязных осадков в систему водоснабжения.

Администрация организовала подвоз, в городе функционирует 7 пунктов выдачи питьевой воды. 2 литра выдается каждому жителю при предъявлении паспорта, однако привозы регулярно срываются.

Из резервного фонда бюджета Североуральска выделены 250 тыс. рублей на обеспечение граждан питьевой водой.

Между тем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в соцсети:

Угрозы для населения нет. В городе и соседних поселках работаю семь автоцистерн, которые отпускают воду в неограниченном количестве и пополняются по мере расхода. Производится раздача бутилированной воды.

Глава региона предложил использовать людям мутную воду из водоповода.

Вода в водопроводе сейчас мутная. Но, по данным специалистов, ее можно использовать после фильтрации и кипячения. заверил Евгений Куйвашев.