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Два литра воды в руки: жители Североуральска ограничены в потреблении воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два литра воды в руки: жители Североуральска ограничены в потреблении воды

Сегодня, 13:40Общество
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