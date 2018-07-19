Екатеринбуржец требовал с горожан деньги за посещение бесплатного туалета

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина требовал деньги с посетителей бесплатного туалета.
Сюжеты: Екатеринбург
Около Драмтеатра в Екатеринбурге находится туалет, посещение которого бесплатно. Однако неизвестный мужчина требовал с горожан плату в размере 20 рублей за его использование.
Также мужчина самостоятельно назначил категорию льготников. По его словам, для пенсионеров, инвалидов и детей посещение бесплатное. Всех недовольных мужчина отправлял искать туалет в другом месте.
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Видео: 41 канал
Администрация города провела инспекцию по данному факту и заключила, что брать деньги с горожан за посещение туалета незаконно.
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