Екатеринбуржец требовал с горожан деньги за посещение бесплатного туалета

Около Драмтеатра в Екатеринбурге находится туалет, посещение которого бесплатно. Однако неизвестный мужчина требовал с горожан плату в размере 20 рублей за его использование.

Также мужчина самостоятельно назначил категорию льготников. По его словам, для пенсионеров, инвалидов и детей посещение бесплатное. Всех недовольных мужчина отправлял искать туалет в другом месте.

Видео Видео: 41 канал