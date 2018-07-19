Нарушавший законы аудитор Сивков пожаловался на исключение из ассоциации

«360» сообщает, что Сивков прикрепил к иску документы дисциплинарной комиссии, где говорилось о том, что мужчина был исключен за неоднократное нарушение ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности». Отмечается, что экс-аудитор не подчинялся установленным правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также Кодексу профессиональной этики.

Сивкова исключили 23 марта. 19 июля прошло заседание по рассмотрению его иска, где было установлено, что исключение аудитора было обосновано.