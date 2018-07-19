Нарушавший законы аудитор Сивков пожаловался на исключение из ассоциации
Сегодня, 21:37Общество
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Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» исключила из своего состава аудитора Евгения Сивкова. После этого мужчина обратился с жалобой в Арбитражный суд Москвы, где ему также было отказано, так как выяснилось, что он нарушал закон.
«360» сообщает, что Сивков прикрепил к иску документы дисциплинарной комиссии, где говорилось о том, что мужчина был исключен за неоднократное нарушение ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности». Отмечается, что экс-аудитор не подчинялся установленным правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также Кодексу профессиональной этики.
Сивкова исключили 23 марта. 19 июля прошло заседание по рассмотрению его иска, где было установлено, что исключение аудитора было обосновано.
Сообщается, что Сивков давал своим клиентам рекомендации по обходу налогов. Однако все те действия, о которых он говорил, являются незаконными. Они повели за собой исключение его из ассоциации, а у простых граждан появились проблемы.
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