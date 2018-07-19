Председатель «Бухты-Квинс» обвиняется в обмане дольщиков из Екатеринбурга

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая в период с июля 2014 года по январь 2018 года своими действиями препятствовала исполнению судебного решения.

В частности, она провела внеочередное собрание ЖСК «Бухта-Квинс», на котором объяснила, что денежные средства кооператива арестованы судебными приставами, и затем изменила способ уплаты вступительных и членских взносов. Все средства в дальнейшем поступали подозреваемой на личный банковский счет, а не на расчетный счет кооператива.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что, согласно материалам дела, с 2014 по 2017 годы председатель присвоила себе свыше 700 тыс. рублей. Денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, не направляя их на исполнение вступившего в силу приговора суда.