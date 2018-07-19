Сергей Бобрецов занял должность руководителя МБУ «Тагилгражданпроект»

В течение месяца необходимо предоставить перспективный план развития МБУ, а также предложения по улучшению качества разрабатываемой проектно-сметной документации,отметил Владислав Пинаев.

Ранее Сергей Бобрецов, уроженец и гражданин Нижнего Тагила, трудился в учреждении главным архитектором. С 2017 года управленец руководил МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Сергей Бобрецов имеет опыт в сфере проектирования объектов капитального строительства. Он также занимал должность заместителя генерального директора крупного строительного холдинга в Ханты-Мансийском автономном округе и в управлении капитального строительства ХМАО-Югры.