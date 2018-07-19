Сергей Бобрецов занял должность руководителя МБУ «Тагилгражданпроект»

В Нижнем Тагиле на должность руководителя «Тагилгражданпроекта» был назначен Сергей Бобрецов.
Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Врио главы города поставил перед новым управленцем масштабные задачи. Так, работа муниципального бюджетного учреждения должна улучшиться.
В течение месяца необходимо предоставить перспективный план развития МБУ, а также предложения по улучшению качества разрабатываемой проектно-сметной документации,отметил Владислав Пинаев.
Ранее Сергей Бобрецов, уроженец и гражданин Нижнего Тагила, трудился в учреждении главным архитектором. С 2017 года управленец руководил МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Сергей Бобрецов имеет опыт в сфере проектирования объектов капитального строительства. Он также занимал должность заместителя генерального директора крупного строительного холдинга в Ханты-Мансийском автономном округе и в управлении капитального строительства ХМАО-Югры.