Срок принятия поправок к пенсионной реформе увеличен Госдумой РФ

С одного до более чем двух месяцев увеличен срок принятия поправок к пенсионной реформе. Сделано это для того, чтобы проработать все возможные варианты, найти решения для самых спорных вопросов и учесть пожелания общественности.
На заседании Государственной думы РФ было принято решение увеличить срок рассмотрения поправок к пенсионной реформе. Чтобы в итоге разработать комплексную программу по защите трудовых прав граждан, законодатели увеличили срок с 1 до более чем 2 месяцев, сообщает Lenta.ru.
Напомним, что изменения в пенсионном законодательстве следует ожидать с 1 января 2019 года. Но переходный этап продлится до 2034 года и составит 16 лет для женщин и 10 лет – для мужчин.
Эксперты, изучившие законопроект, отметили, что повышение пенсионного возраста поможет избежать дисбаланса между работающими и неработающими гражданами. Также специалисты говорят о повышении пенсионных выплат как минимум на 1000 рублей в год, что приведет к увеличению доходов пенсионеров на 12 тысяч рублей уже к 2019 году.