Срок принятия поправок к пенсионной реформе увеличен Госдумой РФ

На заседании Государственной думы РФ было принято решение увеличить срок рассмотрения поправок к пенсионной реформе. Чтобы в итоге разработать комплексную программу по защите трудовых прав граждан, законодатели увеличили срок с 1 до более чем 2 месяцев, сообщает Lenta.ru.

Напомним, что изменения в пенсионном законодательстве следует ожидать с 1 января 2019 года. Но переходный этап продлится до 2034 года и составит 16 лет для женщин и 10 лет – для мужчин.