Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила

В Дзержинском районе Нижнего Тагила, а также на улицах Тагильская и Фестивальная начался демонтаж старых фонарных столбов и силовых кабелей.

Замена происходит в рамках реализации проекта «Светлый город», по которому новые опоры электроосвещения уже установлены на улицах Нижнего Тагила.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»