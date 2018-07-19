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Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 17:40Общество
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