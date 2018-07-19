Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила

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В рамках программы «Светлый город» после установки новых фонарных столбов в Дзержинском районе и на улицах Тагильская и Фестивальная происходит демонтаж старых. Также идут работы по отключению старых силовых линий и их замене на новые.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Дзержинском районе Нижнего Тагила, а также на улицах Тагильская и Фестивальная начался демонтаж старых фонарных столбов и силовых кабелей.
Замена происходит в рамках реализации проекта «Светлый город», по которому новые опоры электроосвещения уже установлены на улицах Нижнего Тагила.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», закончить работы на Руднике и ВЫЕ планируют к концу 2018 года. В 2019 году замена освещения начнётся в Центре Нижнего Тагила и пригородных территориях.
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