Тагильчанка обнаружила опарыш в горячей выпечке «Тагилхлеба»

Тагильчанка рассказала, что 16 июля в магазине «Тагилхлеб», расположенном на улице Садовая, 19 а, она купила несколько слоек с сосиской. В одной из булочек она обнаружила опарыш.

16 июля я купила несколько слоек с сосиской в магазине торговой сети «Тагилхлеб». Магазин находится по улице Садовой, между торговым центром «Парус» и железнодорожным вокзалом. За обедом я откусила пару раз свою слойку, меня чуть не вырвало. Я увидела, как из теста торчит опарыш. Ужас! Ни я, ни мои коллеги больше никогда не будем покупать продукцию «Тагилхлеба», рассказала местная жительница.