Владимирская область, меняемся к лучшему: лифты отремонтировали за 700 миллионов руб
Во Владимирской области по программе капремонта смогли заменить более трехсот лифтов. Для региона устаревшее лифтовое оборудование всегда было серьезной проблемой.
Как сообщает ikovrov.ru, в новых лифтах установлены табло с подсветкой, все цифры и надписи на кнопках продублированы шрифтом Брайля. Стоимость конструкции составляет более полутора миллионов рублей, эксплуатировать лифт можно в течение 25 лет, а при своевременном ремонте срок можно увеличить еще на 5 лет. Фонд капремонта не только установил новые лифты, но и отремонтировал крыши и фасады в старых домах благодаря бонусной программе. Ежегодно в эту программу попадают около 30 домов, при условии, что жильцы вовремя платят взносы на капремонт. Собираемость платежей стала уже стопроцентной.
На замену из регионального фонда капремонта выделили 700 миллионов рублей. В планах на текущий год предстоит отремонтировать еще 534 многоквартирных дома. Смета и необходимые документы уже составлены подрядчиками для половины объектов.
Остальным предстоит процедура согласований.