Владимирская область, меняемся к лучшему: лифты отремонтировали за 700 миллионов руб

Как сообщает ikovrov.ru, в новых лифтах установлены табло с подсветкой, все цифры и надписи на кнопках продублированы шрифтом Брайля. Стоимость конструкции составляет более полутора миллионов рублей, эксплуатировать лифт можно в течение 25 лет, а при своевременном ремонте срок можно увеличить еще на 5 лет. Фонд капремонта не только установил новые лифты, но и отремонтировал крыши и фасады в старых домах благодаря бонусной программе. Ежегодно в эту программу попадают около 30 домов, при условии, что жильцы вовремя платят взносы на капремонт. Собираемость платежей стала уже стопроцентной.