Жители России получат один дополнительный выходной день для диспансеризаци

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о предоставлении гражданам России одного дополнительного выходного дня. Но потратить его россияне смогут совсем не на отдых. В появившийся свободный день они должны будут позаботиться о своем здоровье.
Госдума РФ приняла лежавший на рассмотрении в течение двух лет законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня. В апреле 2018 года думские комитеты по труду, социальной политике и охране здоровья рекомендовали принять данный законопроект, но Правительство РФ инициативу не поддержало. В июле 2018 года депутаты решили дать проекту ход сразу же после первого чтения.
Как сообщают «РИА Новости», отдохнуть в появившийся выходной у россиян не получится. Дополнительный день будет выделяться для прохождения диспансеризации. Законодатели считают, что таким образом работники смогут воспользоваться правом на обследование, реализовать которое сейчас невозможно, так как работодатели не идут навстречу сотрудникам.
Ожидается, что ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки, дающие работникам предпенсионного возраста 3 выходных дня на прохождение обследования.