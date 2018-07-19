Жители России получат один дополнительный выходной день для диспансеризаци

Госдума РФ приняла лежавший на рассмотрении в течение двух лет законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня. В апреле 2018 года думские комитеты по труду, социальной политике и охране здоровья рекомендовали принять данный законопроект, но Правительство РФ инициативу не поддержало. В июле 2018 года депутаты решили дать проекту ход сразу же после первого чтения.

Как сообщают «РИА Новости», отдохнуть в появившийся выходной у россиян не получится. Дополнительный день будет выделяться для прохождения диспансеризации. Законодатели считают, что таким образом работники смогут воспользоваться правом на обследование, реализовать которое сейчас невозможно, так как работодатели не идут навстречу сотрудникам.