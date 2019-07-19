Главе Краснодарского края Кондратьеву представили нового гендира «Россети Кубань»

В ходе переговоров Павел Ливинский представит присутствующим нового главу энергосетей Краснодарского края Сергея Сергеева. До этого он занимал пост блока капитального строительства ГК «Россети».

В ходе встречи были оговорены вопросы ключевых векторов развития энергосетей Кубани. Так, главы ведомств обсудили проект перспективного развития электросетевого комплекса Кубани на период 2020-2024 годов, загрузку мощностей центров питания и консолидацию энергетических объектов региона, сообщают «Новые известия».

Кондратьев подчеркнул, что за последние несколько лет в модернизацию и возведение объектов энергосетей было инвестировано более восьми миллиардов рублей. Это позволило существенно снизить количество отключений на Кубани.

Ливинский подчеркнул, что специалисты «Россией» держат на приоритетном контроле реконструкцию и возведение новых подстанций и линейных объектов на территории Краснодарского края.

Также он подчеркнул, что одним из главных направлений развития энергосетевого комплекса является консолидация активов. Это позволит региональным ТСО поддерживать высокие стандарты эффективности. Кроме этого он поблагодарил за оказанную поддержку, благодаря которой в текущем году «Россети» смогут завершить ряд пилотных проектов в Сочинском энергоузле. Это также позитивно скажется на уменьшении операционных затрат.